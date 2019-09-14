Анонс 1-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

14 сентября стартует 1-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч.

Матч-открытие пройдет в Дружковке между чемпионом прошлого сезона ХК "Донбасс" и "Днепром".

Всего пять дней назад "Донбасс" одержал победу на Donbass Open Cup 2019 и вернул себе домашний трофей. А несколько недель ранее дончане приняли участие в Kremenchuk Open Cup, где в матче за главный трофей уступили хозяевам турнира.

Матч с Днепром обещает быть очень насыщенным, ведь обе команды уже встречались на товарищеском в матче в Кременчуге. Херсонский "Днепр" занял третье место, а "Донбасс" второе. Стоит напомнить, что именно эти две команды в минувшем сезоне боролись за главный приз чемпионата. Можно только представить какой накал страстей будет на арене "Альтаир" в Дружковке.

Стоит отметить, что в заявке ХК "Днепр" нет игроков сборной Украины Дениса Петрухно, Сергея Бабинца и Романа Благого, которые ранее тренировались с командой. Несмотря на это, в херсонскую команду вошли 12 легионеров.

Игра состоится в Дружковке на арене "Альтаир". Начало – в 19:30. Прямую трансляцию матча "Донбасс" – "Днепр" можно будет увидеть на телеканале XSPORT.

ХК Донбасс

15.09

Во втором матче первого тура встретятся победитель Kremenchuk Open Cup 2019 – "Кременчук" и пока не выигравший ни одного товарищеского матча ХК "Белый Барс".

Несмотря на разную физическую подготовку команд, наблюдать за матчем будет не менее интересно. "Белый Барс" во время Кremenchuk Open Cup показал зрителю, что они играют "до последней минуты". А игроки команд-соперниц не раз отмечали в своих интервью, что им очень интересно играть с молодыми ребятами из "Белого Барса".

Игра состоится в Кременчуге на арене "Айсберг". Начало – в 12:30. Прямую трансляцию матча "Кременчуг" – "Белый Барс" можно будет увидеть на телеканале XSPORT.

ХК Донбасс

Третий матч первого тура пройдет на арене "Шаллет" в Киеве. На льду встретятся МХК "Динамо" и "Ледяные Волки". Возможно, зрителей ждет сюрприз и в воротах "Ледяных Волков" окажется президент клуба – Андрей Хапков. Также хочется отметить, что у "Волков" новый тренер – Руслан Борисенко. Что же касается МХК "Динамо", в их составе продолжает играть Никита Олейник, который продлил контракт с клубом на сезон 2019/20. Бело-синие активно подписывали новых игроков, но не приняли участия ни в одном товарищеском матче. Но уже в это воскресенье у нас будет возможность посмотреть на физическую форму харьковчан.

Матч состоится в Киеве на арене "Шаллет" в 12:45.

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