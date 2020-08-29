Александр Сеуканд возглавит ХК "Мариуполь", а Павел Микульчик – ХК "Краматорск"

Главными тренерами клубов-новичков Украинской хоккейной лиги ХК "Мариуполь" и ХК "Краматорск" станут Александр Сеуканд и Павел Микульчик соответственно, сообщает XSPORT.

69-летний Александр Сеуканд – самый опытный действующий украинский тренер. С 1994 по 2011 годы он возглавлял киевский "Сокол", с которым неоднократно становился чемпионом Украины. Приводил Александр Юрьевич к золотым медалям украинского первенства и столичный "Компаньон". Этот специалист дважды становился у руля национальной сборной Украины: 2003-2007, 2008-2009.

Павел Микульчик xsport

Последним клубом Александра Сеуканда было харьковское "Динамо", с которым он работал в сезоне-2017/2018.

Брат бывшего главного тренера "Донбасса-2" Олега Микульчика 44-летний белорус Павел Микульчик в прошлом сезоне возглавлял ХК "Лида". ХК "Краматорск" станет вторым клубом, где этот специалист будет руководить командой и тренерским штабом.

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