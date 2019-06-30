Главный соперник Ломаченко победил брутальным нокаутом: спортивные итоги 29 июня

Главная угроза для Ломаченко победил брутальным нокаутом и российский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 июня.
Кроме того, украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр, а гимн Украины на Европейских играх произвел фурор на стадионе в Минске. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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