Главный соперник Ломаченко победил брутальным нокаутом: спортивные итоги 29 июня

Главная угроза для Ломаченко победил брутальным нокаутом и российский футболист пожаловался на засилие украинского языка, вспомнив Зеленского с Порошенко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 29 июня.

Кроме того, украинский боксер в кровавом бою выиграл "золото" Европейских игр, а гимн Украины на Европейских играх произвел фурор на стадионе в Минске. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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