Футболиста 'Шахтера' затравили из-за девушки: спортивные итоги 7 августа

Футболисты УПЛ затравили игрока "Шахтера" из-за романа с экс-девушкой "нового Шевченко", а российская чемпионка снялась полностью обнаженной.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 7 августа. Кроме того, гендиректор "Шахтера" заявил, что украинцам нужно запретить бесплатный футбол. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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