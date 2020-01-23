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23 января • обновлено в 10:46
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Возник скандал из-за фото Шумахера: спортивные итоги 22 января

1.3т
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Хакеры выкрали фото Михаэля Шумахера и спровоцировали скандал, а букмекеры обнародовали котировки на бой Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 22 января.

Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство вынесло новый вердикт по России. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
Кубок Европы ФИБА Формула-1
Персоны
Джервонта Дэвис Василий Ломаченко Михаэль Шумахер Даяна Ястремская
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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