Шумахера перевезли на бывшую виллу президента "Реала"

Семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера перевезли на Мальорку, где он продолжит реабилитацию на бывшей вилле президента мадридского "Реала" Флорентино Переса, расположенной в юго-западной части острова

Как сообщает The Dailymail, супруга Шумахера Коринна приобрела участок площадью 1,5 га за 30 млн евро. Кроме большого дома с видом на море, в поместье есть два бассейна, гостевой домик, сад, а также вертолетная площадка.

Ради поместья семья Шумахеров покинула дом в Швейцарии, где Михаэль проживал в течение нескольких лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Коринна Шумахер купила поместье у Переса еще в 2018 году, но лишь изредка проводила там выходные с детьми и друзьями.

Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находился под наблюдением специалистов.

Недавно стало известно, как Михаэль общается с внешним миром.