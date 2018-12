Шумахер начал ходить? Что известно о пятилетней борьбе Михаэля с кошмарной травмой

Пять лет назад, 29 декабря 2013 года, Михаэль Шумахер попал в худшую аварию в своей жизни.

Семикратный чемпион Формулы-1 мирно катался на горнолыжном склоне во французских Альпах. Затем Михаэль почему-то съехал с проложенной тропы, отъехал на пару десятков метров, споткнулся и ударился головой о камень при падении.

Михаэль Шумахер

От удара шлем на голове гонщика раскололся. Поначалу Михаэль был в сознании, но обнаруженное кровоизлияние в мозг заставило врачей ввести его в искусственную кому. Через месяц Шумахера начали постепенно выводить из комы. Утомленная вниманием прессы семья гонщика ограничила доступ к нему. В марте менеджер Михаэля Сабина Кем сообщила, что выход из комы еще не завершен. А в июне Михаэля увезли в семейный особняк на Женевском озере. Что было дальше — публике неизвестно.

Поместье Шумахера на Женевском озере

One of the very special days in Michael's career: his victory at the Pacific Grand Prix in Aida on 22 October 1995 brings him his 2nd of 7 @F1 World Championships.#TeamMichael #KeepFighting

Der Sieg am 22. Oktober 1995 in Aida bringt Michael seinen 2. von 7 @F1 WM-Titeln. pic.twitter.com/DkbZLAdoww — Michael Schumacher (@schumacher) 22 октября 2018 г.

Слухи

По первым сообщениям, Михаэль не мог ни ходить, ни говорить, не узнавал близких и не подавал надежд на выздоровление. Однако никто эти слухи не подтверждал. Семья Шумахера попросила тишины и покоя от журналистов. Окончательно доступ к Михаэлю перекрыли после попытки одного из папарацци запустить дрона к дому гонщика.

Все попытки журналистов разузнать о состоянии Михаэля пресекались. В 2015 году немецкий журнал Bunte написал, что Шумахер снова ходит. За это журналисты получили иск от семьи Михаэля, который в 2017 году завершился штрафом для издания в размере €50 тыс.

Дальше вся информация ограничилась редкими и пустыми комментариями близких Михаэля и обильными слухами в не самых чистоплотных изданиях. В частности, английская Mirror писала, что Шумахер остается в коме и "посылает сигналы из далекого мира" своей семье. Информацию о коме и тяжелом положении в 2017 году повторили румынские (!) СМИ.

Коринна Шумахер

Одной из самых диких достоверных историй стало вымогательство денег у жены Михаэля Коринны. Злоумышленник требовал €900 тыс., угрожая в противном случае убить детей гонщика — Мика и Джину-Марию. При этом деньги он хотел получить на счет, номер которого услужливо оставил в электронном письме. Парню даже не хватило ума прислать чужой счет, так что по этому номеру его быстро вычислили.

Надежды

8. Dezember 2000, Michael geht als Ferrari-Weltmeister zur FIA-Gala. #TeamMichael #KeepFighting December 8, 2000, Michael visits the @fia gala for the first time as @ScuderiaFerrari World Champion. With Jean Todt, Luca di Montezemolo, David Coulthard and Marcus Grönholm. @F1 pic.twitter.com/SshnwJqEix — Michael Schumacher (@schumacher) 8 декабря 2018 г.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем. Осторожный в словах Тодт не уточнял, в каком состоянии был гонщик. Но факт совместного просмотра уже опроверг слухи, будто Михаэль снова впал в кому.

А в середине декабря бомбой разразилась британская Daily Mail. Издание сообщило, что Шумахер не только не в коме, но и больше не нуждается в аппаратах для поддержания жизни, а также не прикован к постели. Издание не уточнило, ходит ли Михаэль или передвигается на коляске. Источник добавил, что слухи о специально выстроенной для Шумахера больнице возле дома оказались неверны. По крайней мере, сейчас Красный барон живет в доме вместе с семьей.

Am 1.Oktober 1995 lockt der Große Preis von Europa 90.000 Fans an den @nuerburgring, um Michael dort erstmals siegen zu sehen. - 1st October 1995, 90.000 fans travel to the @nuerburgring for the European Grand Prix and watch Michael win there for the first time. @F1 #KeepFighting pic.twitter.com/EaBf1xLG8w — Michael Schumacher (@schumacher) 1 октября 2018 г.

3 января 2019 года Шумахеру исполнится 50 лет. В честь этого "Феррари" в своем музее посвятит гонщику специальную выставку. Также будут выпущены два мобильных приложения: Schumacher. The Official App станет виртуальным музеем гонщика, а Schumoji App подарит фанатам эмодзи с Михаэлем и его сыном Миком.

Позитивные новости о Михаэле в таком количестве (две за месяц) не поступали с момента травмы. И если они окажутся правдой, может, мы еще увидим Шуми в 2019 году на публике.