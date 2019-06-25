Президент FIA рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Жан Тодт рассказал о состоянии немецкого гонщика.

"Это очень личная информация. Михаэль находится в окружении любящих его людей, живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. Он продолжает бороться — это все, что я могу сказать", — рассказал Тодт, которого цитирует autosport.com.ru со ссылкой на радио RMC Sport.

Новости О Шумахере сделали оптимистичное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывает серьезные проблемы с памятью и речью и находится в инвалидной коляске.

Недавно появились неподтвержденные данные, что Михаэля видели на популярном курорте.

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