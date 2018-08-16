Пресс-секретарь Шумахера сделала официальное заявление

Пресс-секретарь семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе Формула-1 Сабина Кем опровергла информацию о переезде Михаэля Шумахера из Швейцарии на Мальорку. Пилот проходит реабилитацию после серьезной черепно-мозговой травмы во время катания на лыжах 5 лет назад.

"Семья Шумахера не собирается переезжать на Мальорку", - сообщила Кем в электронном письме, которое цитирует ТАСС.

Ранее швейцарские СМИ сообщили,что супруга гонщика Коринна Шумахер приобрела у президента мадридского "Реала" Флорентино Переса особняк площадью 15 тысяч квадратных метров на юго-западе Мальорки, куда и переедет с мужем из Швейцарии.

Напомним, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах упал, ударившись головой о камень, получив множественные повреждения обоих полушарий мозга. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находится под наблюдением специалистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шумахер подключен к аппарату дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.