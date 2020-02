Официально: Гран-при Формулы-1 в Китае отменен

Федерация спорта Шанхая объявила об отмене Гран-при "Формулы-1" в городе из-за распространения по Китаю эпидемии коронавируса.

Как сообщают в организации, все спортивные соревнования в регионе будут приостановлены до тех пор, пока государству не удастся ликвидировать заболевание. Международная автомобильная федерация (FIA) пока не прокомментировала появившуюся информацию. Гонки должны были пройти с 16 по 19 апреля.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished!So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG