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7 февраля • обновлено в 08:31
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Официально: Гран-при Формулы-1 в Китае отменен

1.7т
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Федерация спорта Шанхая объявила об отмене Гран-при "Формулы-1" в городе из-за распространения по Китаю эпидемии коронавируса.

Как сообщают в организации, все спортивные соревнования в регионе будут приостановлены до тех пор, пока государству не удастся ликвидировать заболевание. Международная автомобильная федерация (FIA) пока не прокомментировала появившуюся информацию. Гонки должны были пройти с 16 по 19 апреля.

Гран-при "Формулы-1" в Шанхае

Гран-при "Формулы-1" в Шанхае

F1 Report

Напомним, что 2 февраля было принято решение об отмене соревнований "Формулы E", которые должны были состояться на острове Хайнань.

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Тема
Формула-1
Место
Китай Шанхай
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