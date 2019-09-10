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10 сентября • обновлено в 22:51
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Операция: появились подробности тайной госпитализации Шумахера

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Семикратному чемпиону мира по автогонкам в классе Формулы-1 Михаэлю Шумахеру предстоит экспериментальная операция на сердце.

Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер

Изначально планировалось, что немец окажется в парижском госпитале еще в июле. Однако из-за ухудшения состояния гонщика хирургическое вмешательство было решено перенести.

По словам медиков, Шумахеру предстоит экспериментальная операция по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Руководить процессом будет кардиохирург профессор Филипп Менаше, сообщает Daily Mail.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей

9 сентября Шумахер был срочно госпитализирован в одну из парижских клиник.

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Михаэль Шумахер
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