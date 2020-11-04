Монголия подала в ООН официальную жалобу на пилота Формулы-1. Видео
Правительство Монголии подало официальную жалобу в Организацию Объединенных Наций (ООН) на действия гонщика Red Bull Макса Ферстаппена.
Документ передал посол и постоянный представитель страны при организации Лундег Пурэвсурэн, сообщает Racerfun.
Руководство страны возмутил тот факт, что спортсмен не принес извинений за использование слова "монгол" в уничижительной форме. После столкновения с Лэнсом Строллом на Гран-при Португалии Ферстаппен назвал соперника "слепым", "дебилом" и "монголом".
"que retardado"..."que Mongol"...dijo @Max33Verstappen tras mandar a la grava a @lance_stroll🤦🏻♂️🤐 pic.twitter.com/A01kL4EcFA— Yhacbec López ™ (@Yhacbec) October 23, 2020
Правительство Монголии призывает принять меры в отношении гонщика, его команды и спонсоров коллектива. Произошедшее представители страны посчитали расизмом и дискриминацией по этническому признаку.
Как сообщал OBOZREVATEL, Гран-при Португалии завершилось победой Льюиса Хэмилтона, который побил "вечный" рекорд Михаэля Шумахера.