"Медленно умирать": известный невролог высказался о Шумахере

Знаменитый бельгийский специалист Стивен Лауринс, признанный во всем мире ведущим клиницистом и исследователем в области неврологии сознания, посоветовал фанатам Михаэля Шумахера не ждать позитивных новостей. По мнению профессора, семикратный чемпион Формулы-1 вряд ли сможет полностью восстановиться.

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"С медицинской точки зрения, Михаэль Шумахер больше не в коме. Кома длится несколько дней или несколько недель. Восстановление после комы должно проходить в относительно короткие сроки. Если этого не наблюдается, клетки мозга начинают медленно умирать. В случае с Шумахером, на лучшее надеяться не приходится. Мозг Михаэля настолько затронут, что его интеллектуальное восстановление маловероятно. Время работает против нас", - цитирует Стивена Лаурис joinfo.ua.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шумахер подключен к аппарату дыхания. Он находится под присмотром врачей, однако сильно потерял в весе.

Напомним, Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года во время катания на лыжах получил серьезные черепно-мозговые травмы. В течении двух лет врачи сделали Михаэлю несколько операций, поместив гонщика в состояние искусственной комы, в которой он провел почти полгода.

В сентябре 2014-го Шумахера выписали из больницы и перевезли в его дом в Швейцарии, где он находится под наблюдением специалистов.