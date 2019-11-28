Мальме – Динамо: последние новости перед игрой

Привет, Швеция! 15-кратные чемпионы Украины, 11-кратные обладатели Кубка и 8-кратные обладатели Суперкубка страны – динамовцы Киева – вчера прибыли в город Мальме.

Здесь они проведут матч 5-го тура Лиги Европы в группе "В" против одноименной команды. Напомню, 19 сентября в Киеве на поле НСК "Олимпийский" "бело-синие" встречались с "Мальме" и благодаря точному удару Виталия Буяльского победили со скромным счетом – 1:0.

Это уже четвертая в футбольной истории встреча этих соперников. В сезоне-1978/1979 в 1/8 финала Кубка чемпионов в первом матче, проходившем в Харькове (киевские стадионы были закрыты на реконструкцию перед Олимпиадой-1980), "Динамо" и "Мальме" сыграли вничью – 0:0. В ответном поединке в Мальме была зафиксирована победа хозяев – 2:0, и "Динамо" прекратило выступление в турнире, хотя в команде Валерия Лобановского играли такие мастера, как Блохин, Буряк, Веремеев, Онищенко, Бессонов, Колотов, Коньков, Фоменко и другие.

А "Мальме", вдохновленное победой над "Динамо", продолжило успешное выступление в Кубке чемпионов и дошло до финала. В решающем поединке шведский клуб уступил с минимальным счетом (0:1) английскому "Ноттингем Форест". Любопытно, что после этого вплоть до 2019 года жребий не сводил в еврокубках динамовцев со шведскими клубами.

"Мальме", наш старый знакомый, "родился" в 1910 году. 23-кратный чемпион Швеции, 14-кратный обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка страны. Именно в "Мальме", напомню, начинал свою блестящую карьеру нападающий Златан Ибрагимович.

В прошлом сезоне клуб стал третьим в шведской лиге, отстав от чемпиона – АИКа – на 9 очков. Тренирует "Мальме" немецкий специалист Уве Реслер. Он провел 152 матча в составе "Манчестер Сити" (с 1994-го по 1998-й год). В 2002-м перешел в норвежский "Лиллестрем", но вскоре у него был диагностирован рак легких, из-за чего Уве пришлось завершить игровую карьеру в 35 лет. Но Реслер вылечился и стал тренером в том же "Лиллестреме". Затем тренировал "Викинг" и "Мольде", поработал в Англии в "Брентфорде", "Уигане", "Лидсе" и "Флитвуде", а в 2018-м возглавил "Мальме". Титулов пока не выигрывал, но известен атакующей манерой игры с высоким прессингом и быстрыми переходами из обороны в атаку.

Главная звезда "Мальме" – 36-летний Маркус Розенберг. Поиграл в "Аяксе", "Вердере", испанском "Расинге" и "Вест Бромвиче". В 2014-м, в 31 год, вернулся в родную команду. За это время форвард по прозвищу "Селедка" в четырех сезонах становился лучшим бомбардиром "небесно-голубых", забив в общей сложности более 90 мячей. Самые дорогие футболисты "Мальме", по оценке Transfermarkt, – Кристиансен и Кнудсен (по 1,5 млн евро).

Перед стартом в Лиге Европы "Мальме" занимал в рейтинге УЕФА 77-е место. Домашняя арена "Мальме" имеет оригинальное название – "Сведбанк". После постройки в 2008-м она десять лет носила имя одного из банков, а когда спонсорский контракт истек и пока не найдено нового желающего, он просто называется "Стадион". К слову, арена вмещает 22,5 тысячи зрителей.

В среду динамовцы опробовали газон стадиона "Стадион". А перед тренировкой состоялась пресс-конференция с участием главного тренера "бело-синих" Алексея Михайличенко, который на встречу с представителями СМИ пришел вместе с защитником Виталием Миколенко.

Алексей Михайличенко: "Мы целенаправленно готовились к игре. Важно было избежать травм и повреждений у игроков, чтобы это не помешало реализации наших планов на завтрашний матч. Что касается результата, я не хотел бы говорить об этом, потому что мы приехали играть и побеждать. В нашей группе ни одна из команд не потеряла шансов пробиться в европейскую весну. Турнирная таблица настолько плотная, что нужно не только демонстрировать свою игру, но и добиваться результата. Основная наша задача - это выход из группы. Впереди еще два матча, поэтому, по моему мнению, говорить о финальном распределении мест еще рано. Мы готовимся показать свою игру и добиться желаемого результата, а уже после этого будем подводить итоги".

Виталий Миколенко: "Мы смотрели нашу прошлую игру с "Мальме", а их внутренние матчи в Швеции не просматривали. Будем отталкиваться от нашей предыдущей игры с ними. В последнем матче с нами "Мариуполь" играл с тремя центральными защитниками. Мы довольно неплохо раскрывали оборону, и я надеюсь, что завтра будет так же".

Чемпионат Швеции закончился 2 ноября. По его итогам "Мальме" занял второе место, уступив всего одно очко "Юргордену". После этого команда Уве Реслера сыграла матч Кубка Швеции, который, в отличие от национального чемпионата, проводится по системе "осень-весна", и провела товарищеский матч с датским "Оденсе".

В нашей группе "В" турнирное положение команд такое: 1. "Копенгаген" – 6 очков, 2. "Динамо" – 6, 3. "Мальме" – 5, 4. "Лугано" – 2. Две лучшие команды каждой из 12 отборочных групп выйдут в плей-офф. Заключительные поединки на групповом этапе пройдут 12 декабря. "Динамо" в этот день примет на НСК "Олимпийский" швейцарский "Лугано", а "Копенгаген" на своем поле встретится с "Мальме".

16 декабря пройдет жеребьевка 1/16 финала. Корзин будет две: одна – для 12 клубов-победителей групп Лиги Европы, вторая – для тех команд, которые займут вторые места. А еще восемь мест на жеребьевке будет предназначено для клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.

Сегодня же вся динамовская семья вечером будет держать кулаки за свой любимый клуб. И пусть удача, а она очень нужна в футболе, будет с нами. Верим в успех. Ведь, как поется: "Без віри не можна жити, без віри не можна любить…"

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