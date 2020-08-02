Лучший российский гонщик Формулы-1 попал в серьезную аварию на Гран-при Великобритании

Российский гонщик Alfa Tauri Даниил Квят разбил свой болид на Гран-при Великобритании и досрочно выбыл из борьбы.

Инцидент произошел на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам Формулы-1 на автодроме в Сильверстоуне.

Квят занимал в гонке 12-е место, когда допустил ошибку в 10-м повороте и потерял контроль над болидом. Неуправляемый автомобиль вылетел задом на обочину и врезался в отбойник. Машина была сильно разбита, сам гонщик не пострадал и самостоятельно покинул транспортное средство.

Победу в Гран-при добыл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон. Второе место занял лидер Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим приехал представитель Ferrari Шарль Леклер.

Хэмилтон, накануне выигравший квалификацию, уверенно лидировал в гонке, не дав конкурентам ни единого шанса. На последнем круге Льюис получил прокол колеса, но запаса времени хватило, чтобы на трех колесах все равно финишировать первым.

Следующий этап чемпионата Формулы-1 - Гран-при 70-летия, пройдет через неделю здесь же, на "Сильверстоуне".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что пилот команды Racing Point Серхио Перес заразился коронавирусом. Гонщик не выступил на трассе в Сильверстоуне.