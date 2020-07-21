Легендарного гонщика вывели из состояния искусственной комы

Легендарного гонщика Алессандро Дзанарди вывели из состояния искусственной комы и перевели в реабилитационный центр через месяц после лобового столкновения с грузовиком.

Как сообщает издание La Gazetta Della Sport, Дзанарди пережил три хирургических вмешательства, которые были направлены на стабилизацию его состояния и реконструкцию его изувеченного лица.

Итальянец начинал свою карьеру в качестве гонщика Формулы-1, затем дважды становился чемпионом автогоночной серии CART (1997, 1998). В 2001 году он потерял обе ноги в результате тяжелейшей аварии. В 2012-м и 2016-м годах Дзанарди принимал участие в Паралимпийских играх, сумев завоевать четыре золотых медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший директор Ferrari Жан Тодт встретился с Михаэлем Шумахером и рассказал о состоянии его здоровья.