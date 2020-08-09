Исторический Гран-при Формулы-1 завершился сенсацией

На легендарном английском автодроме Сильверстоун состоялся пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при 70-летия, который впервые в истории Ф-1 в названии не содержал географической привязки, сенсационно выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Голландец единственным среди всех гонщиков рискнул и стартовал на более жестких шинах. Уверенно проведя старт, он смог навязать борьбу более быстрым Mercedes. Уже после первого пит-стопа, который был проведен на 10 кругов позже конкурентов, Макс смог выйти вперед.

В дальнейшем уверенное пилотирование и свежая резина помогла ему удержать свое невероятное преимущество над Льюисом Хэмилтоном (второе место) и Валттери Боттасом (третье).

Даниэль Риккардо

Валттери Боттас

Ландо Норрис

Льюис Хэмилтон

Нико Хюлькенберг

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый Гран-при Великобритании ознаменовался жесткой аварией лучшего пилота России Даниила Квята. Льюис Хэмилтон выиграл этот этап на трех колесах.