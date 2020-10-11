Хэмилтон повторил "вечный" рекорд Шумахера

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Айфеля – 11-го этапа чемпионата мира по автоспорту в классе Формула-1, который прошел на знаменитом автодроме "Нюрбургринг" в Германии.

Для действующего чемпиона мира эта победа стала 91-й в карьере. 35-летний гонщик по этому показателю догнал легендарного Михаэля Шумахера. Немец блистал с 1992 по 2006 год, финишировав первым 91 раз, что считалось неповторимым достижением.

Вторым на Гран-при Айфеля стал лидер Red Bull Макс Ферстаппен. Третьим сенсационно приехал к финишу Дэниэль Риккардо из Renault.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер общего зачета сезона-2020 Формулы-1 и действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон странным решением лишил себя победы на Гран-при России.