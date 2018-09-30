Хэмилтон пообещал Путину не обливать его шампанским

Победитель Гран-при России Формулы-1 Льюис Хэмилтон в шутку пообещал президенту России Владимиру Путину не обливать его шампанским на торжественной церемонии награждения по итогам состоявшейся в воскресенье гонки.

Краткий диалог действующего чемпионата мира с президентом состоялся перед выходом к пьедесталу почета, который с британцем Хэмилтоном из Mercedes разделили его партнер по команде финн Валттери Боттас и немец Себастьян Феттель из Ferrari.

"Я уже привык вас тут награждать", — с улыбкой обратился президент России к британскому пилоту, имея в виду, что Хэмилтон уже в третий раз выигрывает российский этап. "Так и есть", — согласился спортсмен и тут же в шутку поспешил заверить главу государства: "В этот раз я не буду поливать вас шампанским, [в тот раз] это был кто-то другой". "Все нормально", — смеясь, успокоил его Путин и похлопал по плечу. "У вас все хорошо получается [в гонках]", — добавил президент и поздравил своего собеседника с очередной победой.

В 2015 году, когда Путин вручал кубок за победу на Гран-при России также победившему тогда Хэмилтону, он попал под дождь из шампанского.