Гонка в Формуле-1 ознаменовалась жуткой аварией. Видео

В Бельгии состоялся седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам и ознаменовался страшной аварией между Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Джорджем Расселом из Williams.

На 10-м кругу Джовинацци просто потерял машину и улетел в отбойник, после чего колесо от болида итальянца прилетело в Williams британца.

Сама гонка завершилась победой Льюиса Хэмилтона. Лидер Mercedes смог легко выиграть старт и уверенно лидировал практически всю дистанцию.

Вторым приехал его партнер по команде Валттери Боттас. Третье место у Макса Ферстаппена (Red Bull).

Гран-при Бельгии: Льюис Хэмилтон

Гран-при Бельгии: Шарль Леклер

Гран-при Бельгии: гонка

Гран-при Бельгии

Гран-при Бельгии: пит-стоп Red Bull

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел 16 августа на испанском автодроме Каталунья и завершился также победой Льюиса Хэмилтона. Британский пилот Mercedes побил "вечный" рекорд Шумахера.

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