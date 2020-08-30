Гонка в Формуле-1 ознаменовалась жуткой аварией. Видео

Старт Гран-при Бельгии.
В Бельгии состоялся седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при прошел на легендарном автодроме Спа-Франкоршам и ознаменовался страшной аварией между Антонио Джовинацци из Alfa Romeo и Джорджем Расселом из Williams.
На 10-м кругу Джовинацци просто потерял машину и улетел в отбойник, после чего колесо от болида итальянца прилетело в Williams британца.
Сама гонка завершилась победой Льюиса Хэмилтона. Лидер Mercedes смог легко выиграть старт и уверенно лидировал практически всю дистанцию.
Вторым приехал его партнер по команде Валттери Боттас. Третье место у Макса Ферстаппена (Red Bull).
Гран-при Бельгии: Льюис Хэмилтон
Гран-при Бельгии: Шарль Леклер
Гран-при Бельгии: гонка
Гран-при Бельгии
Гран-при Бельгии: пит-стоп Red Bull
Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий этап прошел 16 августа на испанском автодроме Каталунья и завершился также победой Льюиса Хэмилтона. Британский пилот Mercedes побил "вечный" рекорд Шумахера.
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