Где смотреть Гран-при Турции: расписание трансляций Формулы-1
В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 14-15 ноября состоится Гран-при Турции.
14-й этап сезона пройдет на автодроме "Истанбул Парк" в Стамбуле. Заезды на турецкой трассе проводятся с 2005 года. Пилоты проедут 58 кругов длиной по 5338 метров каждый.
По традиции после свободных заездов в субботу гонщики разыграют места на стартовой решетке, а уже на следующий день 15 ноября поспорят за победу в гонке. Увидеть Гран-при Турции в Украине можно будет в эфире телеканала Setanta Sports. В России его покажут вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".
Вашему вниманию расписание трансляций ГП.
Формула-1. Гран-при Турции
14 ноября (суббота)
14:00. Квалификация
15 ноября (воскресенье)
12:10. Гонка
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