Где смотреть Гран-при Турции: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 14-15 ноября состоится Гран-при Турции.

14-й этап сезона пройдет на автодроме "Истанбул Парк" в Стамбуле. Заезды на турецкой трассе проводятся с 2005 года. Пилоты проедут 58 кругов длиной по 5338 метров каждый.

По традиции после свободных заездов в субботу гонщики разыграют места на стартовой решетке, а уже на следующий день 15 ноября поспорят за победу в гонке. Увидеть Гран-при Турции в Украине можно будет в эфире телеканала Setanta Sports. В России его покажут вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Вашему вниманию расписание трансляций ГП.

Формула-1. Гран-при Турции

14 ноября (суббота)

14:00. Квалификация

15 ноября (воскресенье)

12:10. Гонка

Отметим, что в общем зачете пилотов лидирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон, представляющий Mercedes.

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