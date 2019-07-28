В Формуле-1 состоялся самый фантастический Гран-при сезона

На мокром автодроме Хоккенхаймринг в Хоккенхайме в воскресенье, 28 июля, прошел одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
Гран-при Германии
Гран-при Германии выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
Из-за неожиданного дождя, который пошел перед самым стартом, эта гонка получилась самой непредсказуемой и драматичной в сезоне.
Гран-при Германии
Уже к 20-му кругу трасса стала подсыхать и многие отправились в боксы за резиной для сухого вождения. Однако 10 кругами позже дождь пошел снова и первой его жертвой стал идущий вторым Леклер. Пилот Ferrari "подскользнулся" на мокром полотне дороги и замер в гравийной ловушке.
Гран-при Германии
Спустя мгновение в подобную аварию попал и лидер Льюис Хэмилтон, но британец ценой нарушения правил пересек запретную линию и успел нырнуть в свои боксы.
Гран-при Германии
Механики, не ожидавшие этого, в панике метались в поисках нужных колес, что стоило действующему чемпиону 6 позиций.
За 13 кругов до конца Льюис снова ошибся, вылетел в гравий, сменил резину и вернулся в гонку последним - 15-м, а спустя несколькими кругами свою машину разбил его партнер - Валтери Боттас.
Гран-при Германии
Гран-при Германии
В этот момент своим шансом сполна использовался Себастьян Феттель. Лидер Ferrari, стартовавший последним, по сухой трассе за несколько кругов до конца сражения смог обойти почти всех конкурентов и занять вторую строчку.
Третьим стал россиянин Даниил Квят из Toro Rosso.
Гран-при Германии
Гран-при Германии
Гран-при Германии
Следующий этап пройдет в Венгрии 4 августа.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Скорость
|Пит
|1. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:44.31.275
|168.043
|5
|2. С.Феттель
|Ferrari
|+7.333
|167.847
|5
|3. Д.Квят
|Toro Rosso
|+8.305
|167.821
|4
|4. Л.Стролл
|Racing Point
|+8.966
|167.804
|5
|5. К.Сайнс
|McLaren
|+9.583
|167.787
|3
|6. А.Элбон
|Toro Rosso
|+10.052
|167.774
|4
|7. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+12.214
|167.717
|4
|8. А.Джовинацци
|Alfa Romeo
|+13.849
|167.673
|4
|9. Р.Грожан
|Haas
|+16.838
|167.593
|5
|10. К.Магнуссен
|Haas
|+18.765
|167.542
|6
|11. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+19.667
|167.518
|6
|12. Р.Кубица
|Williams
|+24.987
|167.377
|5
|13. Д.Расселл
|Williams
|+26.404
|167.339
|5
|14. П.Гасли
|Red Bull
|сход
|166.088
|4
Лучший круг: Макс Ферстаппен (Red Bul Racing) 1:16.645 (61 круг, 214.839 км/ч)
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Кругов
|Причина
|С.Перес
|Racing Point
|1
|вылет
|Д.Риккардо
|Renault
|15
|мотор
|Л.Норрис
|McLaren
|26
|мотор
|Ш.Леклер
|Ferrari
|29
|вылет
|Н.Хюлкенберг
|Renault
|40
|вылет
|В.Боттас
|Mercedes
|57
|вылет
|П.Гасли
|Red Bull
|62
|авария
Положение в чемпионате : Личный зачет
|Пилот
|Страна
|Команда
|Очки
|=
|1. Л.Хэмилтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|223
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|184
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|162
|=
|4. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|141
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|120
|=
|6. П.Гасли
|Aston Martin Red Bull Racing
|55
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|48
|=
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|9. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|27
|10. Л.Норрис
|McLaren F1 Team
|22
|11. Д.Риккардо
|Renault F1 Team
|22
|12. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|18
|13. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|17
|14. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|15
|=
|15. А.Элбон
|Red Bull Toro Rosso Honda
|15
|16. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|13
|17. А.Джовинацци
|Alfa Romeo Racing
|5
|18. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|4
Положение в чемпионате : Кубок конструкторов
|Команда
|Мотор
|Очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|407
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|261
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|217
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|70
|5. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|42
|6. Renault F1 Team
|Renault
|39
|7. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|36
|8. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|31
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|19
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля на бывшем аэродроме в Сильверстоуне десятый этап Формулы-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.
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