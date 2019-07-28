В Формуле-1 состоялся самый фантастический Гран-при сезона

На мокром автодроме Хоккенхаймринг в Хоккенхайме в воскресенье, 28 июля, прошел одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.

Гран-при Германии

Гран-при Германии выиграл пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Из-за неожиданного дождя, который пошел перед самым стартом, эта гонка получилась самой непредсказуемой и драматичной в сезоне.

Гран-при Германии

Уже к 20-му кругу трасса стала подсыхать и многие отправились в боксы за резиной для сухого вождения. Однако 10 кругами позже дождь пошел снова и первой его жертвой стал идущий вторым Леклер. Пилот Ferrari "подскользнулся" на мокром полотне дороги и замер в гравийной ловушке.

Гран-при Германии

Спустя мгновение в подобную аварию попал и лидер Льюис Хэмилтон, но британец ценой нарушения правил пересек запретную линию и успел нырнуть в свои боксы.

Гран-при Германии

Механики, не ожидавшие этого, в панике метались в поисках нужных колес, что стоило действующему чемпиону 6 позиций.

За 13 кругов до конца Льюис снова ошибся, вылетел в гравий, сменил резину и вернулся в гонку последним - 15-м, а спустя несколькими кругами свою машину разбил его партнер - Валтери Боттас.

Гран-при Германии

Гран-при Германии

В этот момент своим шансом сполна использовался Себастьян Феттель. Лидер Ferrari, стартовавший последним, по сухой трассе за несколько кругов до конца сражения смог обойти почти всех конкурентов и занять вторую строчку.

Третьим стал россиянин Даниил Квят из Toro Rosso.

Гран-при Германии

Гран-при Германии

Гран-при Германии

Следующий этап пройдет в Венгрии 4 августа.

Результаты гонки Пилот Команда Время Скорость Пит 1. М.Ферстаппен Red Bull 1:44.31.275 168.043 5 2. С.Феттель Ferrari +7.333 167.847 5 3. Д.Квят Toro Rosso +8.305 167.821 4 4. Л.Стролл Racing Point +8.966 167.804 5 5. К.Сайнс McLaren +9.583 167.787 3 6. А.Элбон Toro Rosso +10.052 167.774 4 7. К.Райкконен Alfa Romeo +12.214 167.717 4 8. А.Джовинацци Alfa Romeo +13.849 167.673 4 9. Р.Грожан Haas +16.838 167.593 5 10. К.Магнуссен Haas +18.765 167.542 6 11. Л.Хэмилтон Mercedes +19.667 167.518 6 12. Р.Кубица Williams +24.987 167.377 5 13. Д.Расселл Williams +26.404 167.339 5 14. П.Гасли Red Bull сход 166.088 4 Лучший круг: Макс Ферстаппен (Red Bul Racing) 1:16.645 (61 круг, 214.839 км/ч) Причины сходов Пилот Команда Кругов Причина С.Перес Racing Point 1 вылет Д.Риккардо Renault 15 мотор Л.Норрис McLaren 26 мотор Ш.Леклер Ferrari 29 вылет Н.Хюлкенберг Renault 40 вылет В.Боттас Mercedes 57 вылет П.Гасли Red Bull 62 авария Положение в чемпионате : Личный зачет Пилот Страна Команда Очки = 1. Л.Хэмилтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 223 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 184 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 162 = 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 141 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 120 = 6. П.Гасли Aston Martin Red Bull Racing 55 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 48 = 8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 9. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 27 10. Л.Норрис McLaren F1 Team 22 11. Д.Риккардо Renault F1 Team 22 12. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 18 13. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 17 14. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 15 = 15. А.Элбон Red Bull Toro Rosso Honda 15 16. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 13 17. А.Джовинацци Alfa Romeo Racing 5 18. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 4 Положение в чемпионате : Кубок конструкторов Команда Мотор Очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 407 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 261 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 217 = 4. McLaren F1 Team Renault 70 5. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 42 6. Renault F1 Team Renault 39 7. Alfa Romeo Racing Ferrari 36 8. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 31 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 19

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля на бывшем аэродроме в Сильверстоуне десятый этап Формулы-1. Гран-при Великобритании выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

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