Экс-директор Ferrari встретился с Шумахером и рассказал о его здоровье

Бывший спортивный директор Ferrari Жан Тодт рассказал о встрече с семикратным чемпионом мира по автогонкам в классе Формула-1 Михаэлем Шумахером.

По словам француза, он видел Михаэля на прошлой неделе.

"Он борется. Надеюсь, мир еще увидит его вновь. Это то, над чем усердно работают сам Шумахер и его семья", – цитирует Тодта Евроспорт.

На вопрос о том, считает ли он немца величайшим гонщиком всех времен, Жан ответил осторожно.

"Я обожаю Михаэля, но невозможно назвать, кто был лучшим за всю историю. Есть Хуан Мануэль Фанхио, Джим Кларк, Айртон Сенна и Михаэль. Можно оперировать лишь терминами, кто был лучшим в конкретном поколении. Понимаю, что Льюис Хэмилтон может побить рекорд Шумахера как самого титулованного пилота в истории. Для этого у него есть все составляющие в Mercedes. Но я честно не знаю", – отметил Тодт.

Бывший руководитель итальянской "конюшни" вспомнил 2000 год и празднование на подиуме в Сузуке с Михаэлем, когда он выиграл первое чемпионство с Ferrari.

"Сказал ему тогда, что наша жизнь никогда не будет прежней, мы добились всего, чего хотели. Но после инцидента, который произошел с Михаэлем, имеет ли вообще какое-либо значение, что Льюис взял больше титулов? Это вопрос пропорций. Мы в Формуле-1 все везунчики, когда видишь все происходящее в мире, и не только с монстром, которым стал COVID-19", – рассказал Тодт.

Ранее экс-менеджер Шумахера Вилли Вебер раскрыл "самое идиотское решение" немца. По словам Вебера, возобновление карьеры Красного барона в 2010 году было неудачным поступком.