Четырехкратный чемпион Формулы-1 подписал контракт с новой командой

Четырехкратный чемпион Формулы-1, пилот Ferrari Себастьян Феттель подписал контракт с командой Aston Martin, который вступит в силу с сезона 2021.

“Я рад наконец сообщить эти радостные новости о моем будущем. Я с огромной гордостью заявляю, что стану пилотом Aston Martin в 2021 году. Для меня это новое приключение в составе по-настоящему легендарной автомобильной компании. Я впечатлен результатами команды в нынешнем сезоне и верю, что нас ждет еще более яркое будущее", – цитирует слова Феттеля официальный сайт команды Racing Point, которая с 2021 года будет называться Aston Martin.

Немецкий гонщик четыре раза подряд становился чемпионом мира в гоночном классе Формулы-1 в 2010-2013 годах. На его счету 53 победы в заездах (третье место в списке всех времен) и 67 подиумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команда Ferrari отказалась от продления соглашения с Феттелем, пригласив на его место Карлоса Сайнса.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!