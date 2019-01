Звезды футбола выступили с заявлением о пропавшем футболисте

Звезды мирового футбола, аргентинские футболисты, выступающие в английской Премьер-Лиге - Серхио Агуэро.Николас Отаменди из "Манчестер Сити" и Гонсало Игуаин из лондонского "Челси" на своих страницах в Твиттере призвали полицию возобновить поиски пропавшего во время перелета через Ла-Манш своего соотечественника и форварда "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Накануне поисковая операция была прекращена.

"Привет, я Николас Отаменди. Хотел бы поддержать семью Эмилиано и убедить полицию продолжить поиски самолёта. Есть надежда найти их живыми. Надеюсь, его семья быстро получит ответ", — написал в своём "твиттере" защитник.

Hi, I’m Nicolás Otamendi. I’d like to express my sympathies to Emiliano’s family, and urge the police to keep searching for the plane. There’s still hope to find them alive. All my support to his family, and let’s hope they get an answer urgently #prayforemilianosala pic.twitter.com/4k37Zgk3U1