Звезда в шоке: у соперника России возник громкий скандал перед ЧМ-2018

Форвард национальной команды Египта, звезда английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах накануне чемпионата мира по футболу 2018 года повздорил с родной футбольной ассоциацией. EFA без ведома игрока воспользовалась изображением Салаха, которое нанесено на самолет, перевозящий сборную команду.

Окружение нападающего "фараонов" обвинило ассоциацию в нарушении его авторских прав. Разумеется, они хотят платы за такой ход ассоциации. "Очень жаль, что дело оборачивается большим скандалом. Я надеялся, что все разрешится спокойно", – прокомментировал инцидент Салах в своем Twitter-аккаунте.

Отметим, что на ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

Как сообщал "Обозреватель", британские медиа красиво обыграли прозвище египтянина Мо, связав победу в первом полуфинале Лиги чемпионов "Ливерпуля" и будущий финал турнира в Киеве.