Звезда сборной Украины подписал контракт с дебютантом Лиги чемпионов — СМИ

Звезда сборной Украины Руслан Малиновский накануне все же подписал контракт с дебютантом Лиги чемпионов итальянской "Аталантой".
Такими данным располагает издание L'Eco di Bergamo, пишет tuttomercatoweb.com. "Малиновский подписывает контракт и возвращается в Украину по бюрократическим причинам. Он прибудет в тренировочный лагерь "Аталанты" в четверг", – говорится в сообщении.
При этом о сроках действиях контракта Руслана с итальянцами и других деталях соглашения ничего неизвестно.
Руслан Малиновский
Напомним, что по данным европейских СМИ, "Атлатанта" заплатит "Генку" 13,7 млн евро. Кроме того, новоиспеченный чемпион Бельгии получит 10% от последующей продажи украинского полузащитника в другой клуб.
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