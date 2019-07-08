Звезда сборной Украины переходит в Серию А, но с одним условием

Итальянская "Сампдория" убедила бельгийский "Генк" продать украинца Руслана Малиновского. Клубы договорились о цене дешевле, чем за 15 миллионов евро.

Как сообщает alfredopedulla.com, трансферу может помешать только потенциальная смена руководства генуэзского клуба. Владелец "Сампдории" Массимо Ферреро рассматривает вариант с продажей клуба. Новым потенциальным хозяином команды является бывшая звезда сборной Италии Джанлука Виалли. Но даже в случае прихода нового собственника "Сампдории", переезд Малиновского в Геную все равно очень вероятен. Все прояснится через несколько дней.

Руслан Малиновский

К слову, в прошлом сезоне в активе украинского хавбека 51 матч за "Генк", в которых Руслан забил 16 голов и отдал 16 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, у звезды сборной Украины появился вариант для продолжения карьеры в Англии.

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