Зозуле пожелали смерти в Испании

Форвард сборной Украины Роман Зозуля угодил в неприятную ситуацию в чемпионате Испании. Во время поединка против "Луго" во втором дивизионе болельщики команды пожелали смерти нападающему "Альбасете".

Фанаты на трибунах начали петь песни со словами "Умри, Зозуля". Это вызвало негодование у представителей ультрас "Альбасете", которые вступились за украинского футболиста и призвали федерацию наказать болельщиков "Луго" за такое поведение, сообщает Aupa Alba.

Роман Зозуля Aupa Alba

"Альбасете" обыграл соперника в очном выездном противостоянии с разгромным счетом 0:3. Зозуля сам не забивал, однако поучаствовал в двух забитых мячах своей команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Зозуля признался, что им интересуются клубы испанской Ла Лиги. Однако по словам нападающего "Альбасете", выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании, команды боятся, что болельщики могут не принять Зозулю из-за его помощи военным на востоке Украины.

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