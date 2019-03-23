МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Зозуле пожелали смерти в Испании

1.7тЧитать материал на украинском

Форвард сборной Украины Роман Зозуля угодил в неприятную ситуацию в чемпионате Испании. Во время поединка против "Луго" во втором дивизионе болельщики команды пожелали смерти нападающему "Альбасете".

Фанаты на трибунах начали петь песни со словами "Умри, Зозуля". Это вызвало негодование у представителей ультрас "Альбасете", которые вступились за украинского футболиста и призвали федерацию наказать болельщиков "Луго" за такое поведение, сообщает Aupa Alba.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

Aupa Alba

Новости
"Нужно менять паспорт": Зозуля ответил фанату из-за Мораеса

"Альбасете" обыграл соперника в очном выездном противостоянии с разгромным счетом 0:3. Зозуля сам не забивал, однако поучаствовал в двух забитых мячах своей команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Роман Зозуля признался, что им интересуются клубы испанской Ла Лиги. Однако по словам нападающего "Альбасете", выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании, команды боятся, что болельщики могут не принять Зозулю из-за его помощи военным на востоке Украины.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
0
Смешно
0
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения