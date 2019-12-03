Золотой мяч-2019: как голосовала Украина

Украинский журналист Игорь Линник, принявший участие в голосовании за "Золотой мяч"-2019 от нашей страны, отдал первое место защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку.

Об этом стало известно после того, как издание Sport Witness опубликовало полные итоги и расклады голосования за самую престижную индивидуальную футбольную награду.

Итоги голосования за "Золотой мяч"-2019

Итоги голосования за "Золотой мяч"-2019

Линник, представляющий популярное издание "Футбольный клуб", назвал такую пятерку лучших, по его мнению, игроков года:

1. Вирджил ван Дейк (Нидерланды, "Ливерпуль")

2. Криштиану Роналду (Португалия, "Ювентус")

3. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

4. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона")

5. Андре тер Штеген (Германия, "Барселона").

Напомним, Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" 2019 года, опередив всего на семь очков Вирджила ван Дейка.

Итоги голосования за "Золотой мяч"-2019

Итоги голосования за "Золотой мяч"-2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине назвали лучший гол года, автором которого стала футболистка сборной U-17.

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