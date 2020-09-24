Знаменитый шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянской команды.

Игрок сдал положительный тест на COVID-19 накануне матча "красно-черных" в квалификации Лиги Европы против норвежского "Буде-Глимт", запланированного на 24 сентября. 38-летний швед отправлен на самоизоляцию и теперь пропустит не только эту встречу, но и как минимум ближайший тур чемпионата Италии.

Остальные игроки и члены тренерского штаба "Милана" также сдали тест на коронавирус. У всех он показал отрицательный результат. О самочувствии Ибрагимовича не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря прошлого года Ибрагимович вернулся в "Милан", за который он выступал в 2010-2012 годах. Контракт подписан до конца сезона с опцией продления еще на год.