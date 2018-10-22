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Зинченко сыграет против "Шахтера" в ЛЧ

1.5тЧитать материал на украинском

После того, как стало известно, что защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди не сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера", резко возросли шансы попасть в стартовый состав у украинца Александра Зинченко.

Эти предположения подтвердил и главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола, заявив официальному сайту клуба следующее:

"Странно, но у меня в команде есть проблемы с травмами защитников. Вполне вероятно, что завтра на одной из позиций мне придется использовать Делфа или Зинченко. Посмотрим".

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Сам Александр Зинченко перед вылетом в Донецк был в отличном расположении и сказал, что летит в лучшую страну в мире.

Официальная делегация и команда уже прибыли в Харьков, где 23 октября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Напомним, что OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 22.00.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
Персоны
Пеп ГвардиолаАлександр Зинченко
Объекты
ФК Манчестер СитиФК Шахтер
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