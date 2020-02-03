Зинченко разрывают, Лунин топит Зозулю: топ-события украинцев в Европе

С возвращением после каникул всех европейских чемпионатов на сцену "в главных ролях" некоторых команд снова выходят украинцы.

Правда, в этот раз не все прошло гладко у наших парней в Европе. Но зато весело и очень разнообразно - кто-то парировал пенальти в "украинском" дерби, кто-то отличился первым удалением в карьере, а кто-то час играл на поле с зашитой ногой. С нашими не соскучишься.

Новости Зинченко выгнали с поля в матче АПЛ

OBOZREVATEL вспоминает прошедший европейский уик-энд и рассказывает о самых интересных событиях из жизни украинцев в Европе.

Первая встреча Лунина и Зозули - голкипер "дал прикурить" опытному соотечественнику

С переходом Андрея Лунина в "Овьедо" украинские любители испанского футбола стали оживленно ждать его встречи с "Альбасете" Романа Зозули. В прошедшем туре "Альба" пожаловали в гости к "Овьедо" и получили жаркий прием. В том числе и от Лунина.

Андрей Лунин (слева) уже успел добыть признание одного из лучших игроков "Овьедо" twitter.com/RealOviedo

Зозуля как лидер атаки всеми силами "тащил", чтобы прерывать черную полосу "Альбасете" (команда на 19-м месте в зоне вылета с 6-матчевой безвыигрышной серией). Но "Овьедо" с Луниным в воротах в этот вечер были непоколебимы - уверенная игра в атаке, минимум ошибок и 3 гола. А Лунин еще и пенальти парировал (правда, с последующим добиванием не справился).

После нелепого дебюта дела украинского голкипера улучшаются день за днем, и Андрей уже был признан лучшим игроком "Овьедо" в январе. Голкипер действительно на очень приличном уровне (среди оппонентов в Сегунде) и выдает отменные показатели. И наверняка украинца с "Овьедо" ждет очень интересная весенняя часть сезона. Что интересно, после этой победы команда Лунина таки выбралась из зоны вылета, притопив туда как раз "Альбасете".

Пока Яремчук лечится, главным стал Безус

Еще осенью Роман Яремчук стал главной ударной силой бельгийского "Гента", но недавно получил травму и вылетел на пару месяцев. Но без украинского "стержня" команда не осталась - шефство над атакой взял другой украинский Роман, Безус.

Роман Безус (в центре) становится новым лидером атак "Гента" kaagent.be

В декабре-январе Безус стал одним из основных атакующих хавбеков "Гента", и сейчас в чемпионате Бельгии забивает уже во втором матче кряду. При этом в последней игре, с "Мехеленом" (3:0) украинец сумел отличиться уже на 1-й минуте. Кто знает, возможно, Роман закончил бы игру с дублем или хет-триком, но на 14-й минуте игры его серьезно "подкосили" - соперник в стыке рассек украинцу ногу, после чего Безус продолжил играть со специальным швами. Пока не был заменен во втором тайме.

В целом Безус в этом сезоне провел уже 23 игры за "Гент", забив 7 мячей (это четвертый показатель результативности в команде).

Подловил момент и закрыл неудачную серию - погоня за командой Реброва продолжается

В текущем сезоне Иван Петряк чувствует себя в венгерском "Фехерваре" далеко не так, как в прошлом в составе "Ференцвароша". Но последний уик-энд немного "подсластил" жизнь украинцу - Ивану удалось забить, при чем реально спасительный гол.

Иван Петряк (справа) вытащил для "Фехервара" первую победу в 6-ти матчах molfehervarfc.hu

"Фехервар" Петряка до последнего мучился с "Уйпештом", и дело шло к 0:0, пока команда украинца не выбежала в одну из последних контратак. Иван выдержал большую (но верную) паузу на линии офф-сайда, получил мяч и бильярдным ударом отправил мяч в дальний угол. Эффектно и очень эффективно, учитывая, что этим голом Петряк прервал 5-матчевую безвыигрышную серию "Фехервара". Что интересно, 4 из этих 5-ти матчей команда не могла выиграть на родном стадионе, пока на поехала на чужое поле, к "Уйпешту".

В этом сезоне Петряк провел 25 матчей во всех турнирах, но забил только 2 гола. "Фехервар" же, несмотря на серию неудач, пока идет 2-м в турнирной таблице и преследует "Ференцварош" Сергея Реброва на расстоянии в 6 очков.

Черная полоса Зинченко: первое удаление в карьере, ушат критики и подарок Моуриньо

С обретением статуса игрока основы "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал гордостью украинского футбола, то и дело становясь источником отличных новостей. Но в этот раз все обернулось для украинца верх дном - Зинченко получил первое удаление в проф. карьере, что стало основной причиной поражения от "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо.

Александр Зинченко заработал свое первое удаление в карьере

Более того, красная карточка (в результате второй желтой) вызвала немалый резонанс в Англии, так как стала довольно спорной. В эпизоде с борьбой украинец жестко, но адекватно шел в борьбу "плечом в плечо" с соперником, после чего оппонент завалился на газон… Вторая желтая, которая вызвала немало эмоций у Александра (на фоне первой желтой карточки, и тоже с разговорами). А вместе с этим и массу критики от СМИ и английских экспертов, которые не стеснялись даже прямых оскорблений в стиле "идиот".

В нынешнем сезоне Зинченко провел за "Сити" пока только 16 матчей (11 в АПЛ), зимой потеряв статус основного защитника. В матче с "Тоттенхэмом" украинец получил первое удаление в карьере (и то, с двух желтых карточек, не прямое), имея в пассиве всего 11 желтых карточек (с 2013 года с учетом матчей за национальную и все юношеско-молодежные сборные).

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