"МанСити" озвучил плохую информацию о Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, скорее всего, не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/4 финала Лига чемпионов против "Тоттенхэма".
Накануне поединка официальный сайт "Сити" разместил видео тренировки команды, где стало понятно, что Зинченко не участвует в подготовке к важнейшей игре "горожан". А вот его прямой конкурент за место в основе — Менди, вместе со всеми остальными футболистами Гвардиолы проводил интенсивные занятия на футбольном поле.
Александр Зинченко
Post-Palace training: ✅— Manchester City (@ManCity) 15 апреля 2019 г.
Now we switch focus to the Champions League! 👀
🔵 #mancity pic.twitter.com/t5WGJFwrx6
Напомним, что украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил серьезное повреждение в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа".
22-летний футболист сборной Украины потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте. По предварительным прогнозам, игрок пропустит две-три недели.
Александр Зинченко
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне подопечные Гвардиолы уступили "Тоттенхэму" 0:1. Ответный матч состоится в Манчестере 17 апреля.
OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию этой встречи. Начало — в 22:00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Манчестер Сити" впали в настоящий шок после того, как украинский футболист "горожан" Александр Зинченко получил травму и не смог продолжить поединок с "Кардиффом".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.