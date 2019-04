"МанСити" озвучил плохую информацию о Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, скорее всего, не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/4 финала Лига чемпионов против "Тоттенхэма".

Накануне поединка официальный сайт "Сити" разместил видео тренировки команды, где стало понятно, что Зинченко не участвует в подготовке к важнейшей игре "горожан". А вот его прямой конкурент за место в основе — Менди, вместе со всеми остальными футболистами Гвардиолы проводил интенсивные занятия на футбольном поле.

