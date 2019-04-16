"МанСити" озвучил плохую информацию о Зинченко

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, скорее всего, не сможет помочь своей команде в ответном матче 1/4 финала Лига чемпионов против "Тоттенхэма".

Накануне поединка официальный сайт "Сити" разместил видео тренировки команды, где стало понятно, что Зинченко не участвует в подготовке к важнейшей игре "горожан". А вот его прямой конкурент за место в основе — Менди, вместе со всеми остальными футболистами Гвардиолы проводил интенсивные занятия на футбольном поле.

Александр Зинченко

Напомним, что украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил серьезное повреждение в домашнем матче 33-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа".

22-летний футболист сборной Украины потянул заднюю поверхность бедра и был заменен на 19-й минуте. По предварительным прогнозам, игрок пропустит две-три недели.

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Александр Зинченко

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов в Лондоне подопечные Гвардиолы уступили "Тоттенхэму" 0:1. Ответный матч состоится в Манчестере 17 апреля.

OBOZREVATEL будет вести онлайн-трансляцию этой встречи. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Манчестер Сити" впали в настоящий шок после того, как украинский футболист "горожан" Александр Зинченко получил травму и не смог продолжить поединок с "Кардиффом".

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