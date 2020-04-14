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14 апреля • обновлено в 23:07
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Зинченко и Коноплянка обыграли Польшу в FIFA 20

1.1т
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Сборная Украины, за которую выступали Евгений Коноплянка и Александр Зинченко оказалась сильнее сборной Польши в компьютерной игре FIFA 20. Сумма двух матчей – 8:6.

В первой игре Евгений Коноплянка обыграл Матеуша Клиха (5:2), а во второй Александр Зинченко уступил Мачею Рыбусу (3:4).

"COVID-19, к сожалению, не спешит отступать. Однако даже в это сложное время место соревнованием и футбола! Во вторник, 14 апреля, в 20:00 на Youtube-канале Украинской ассоциации футбола прошло онлайн-противостояние сборных команд Польши и Украины. Футболисты обеих национальных команд оспорили статус сильнейшего киберфутбольного дуэта в FIFA20", - говорится в описании к видео, размещенного на официальном канале УАФ в Youtube.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце марта Зинченко добыл разгромную победу над российским нападающим "Уфы" Данилом Круговым в 1/16 финала чемпионата Европы по компьютерной игре FIFA 20.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Киберспорт
Персоны
Александр Зинченко Евгений Коноплянка
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