"Жил в бандитском районе": игрок сборной Украины откровенно рассказал о жизни

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов провел для журналистов экскурсию по своему дому и рассказал о жизни в Киеве.

– Сергей, у вас уже есть в Киеве своя квартира?

– Когда узнали, что будем жить в Киеве из=за этих всех действий искали семейный комплекс. Пока были на сборах Юля ездила выбирала, смотрела придомовую территорию, чтоб была где детям играть.

Мы сразу жили в этом комплексе, сперва снимали, потом спустя 2 года обзавелись жильем. Купили мы в 2017.

Мы 2 квартиры снимали, пока Андрюха появился, и перед появлением Есении собственным жильем обзавелись пока здесь.

Есть дизайнер, которая еще в Донецке, с которой мы познакомились. Они вдвоем с Юлей. Я в эти дела не лез. Отдал бразды правления Юле, они занимались. Мое дело только спонсорство.

Комнат всего 4, спальня наша, детская, гостевая одна комната небольшая, и совмещенная кухня и зал студия большая.

Это спальня. Есения еще в данный момент с нами ночует, потому что маленькая. Тут у нас аттракцион, все дети любят. У нас тут игра есть, собираем подушки одеяла, и я им бросаю. Просят баржу, ракету. Это моя, детям туда вход запрещен Я ее очень долго собирал.

– Не планировали дом?

– С нашим стилем жизни не для нас, мы любим в кино поехать в ресторан, и с детьми и с друзьями, те комплексы загородние, которые мы рассматривали, они далеко находятся, пока остановились на квартире. У нас к счастью работает спортзал, у нас можно пешком пройтись, бассейн рядом.

Здесь Алиса, здесь Андрей наверху, отдал нижнюю полку девочке, как настоящий джентльмен. Тут когда мама приезжает, раскладываем диван. Когда кто-то болеет, то здесь изолятор. Андрей смотрит футбол, потому что он играет.

Юля все игры смотрит по телевизору, когда в Киеве ходит, и последний матч с Динамо, Андрей и Алиса, были на Португалии, Юля мама моя приезжала, она вообще первый раз на игру сборной попала, под впечатлением.

Андрей предприимчивый, у него машина есть, он придумал, что он может по 10 гривен возить. Или я купил в аэропорту хот дог сендвич, он мне говорит, а почему мы не можем сами, давай высчитаем, сколько получим навара, я думаю, растет перспективный бизнесмен.

– Вы знаком с Сидорчуком и Степаненко еще с Запорожья?

– Мы с Сидорчуком одноклассники с Запорожья, мы с ним знакомы с 9 — 10 лет, Юля и жена Серого однокурсницы с университета с Запорожья.

У нас год получился такой один из лучших выпусков в Запорожье. Человек 9 . которые играли в Премьер Лиге. Макс Коваль. Вратарь Динамо тоже наш одноклассник. Жека Ткачук играл в Полтаве, Задоев в Колосе Коваливке играет.

В Запорожье клички Кривцов – Крива, Сидорчук – Сидор. Степаненко – Степа. Фантазией не особо блистали. Футбол конечно смотрели в Запорожье, у меня была футболка с Милана Шевченко. Во дворе у меня кличка Шева, я все время в этой футболке. Была надпись, номер .

Помню, мы по СТБ смотрели футбол с отцом садились на кухне. Включали футбол и фанатели.

Я играл в детстве правого полузащитника, довольно таки долгое, а потом за один год подрос хорошо и тренер Трегубов решил попробовать меня, как рослого защитника, давай попробуем в центре, и мы играли не в зонную, а с либеро, я играл переднего, поиграл пару игр, мне понравилось.

Папа у меня профессиональный спортсмен, занимался легкой атлетикой, занимался долго, мама непрофессиональный, занималась плаваньем и другие кружки спортивные Когда я пошел на футбол, это было в школе в первом классе, ребята идет набор вашего года рождения. С начала было все несерьезно. Дети ветрены. Есть интересы, сегодня могут нравится, завтра разонравится. Папа спросил, тебе нравится, он работал на Запорожсталь . Мы часто выезжали на стадион. Дорабатывали определенный и работа со мной дала много чего.

Не было никакой физической работы, все с мячом. Он понимал, за футбол за счет физики ушел. Он пытался привить упражнения, которые я не любил делать. Жонглирование ведение разными ногами. Для меня это стало большим плюсом. Мы забегания делали: он забрасывал в зону, я должен был добежать.

С детства критики много было, он знал, как меня завести перед игрой, как мотивировать. Там был момент, мы боролись за выход в финальную часть, еще по юношам, второй круг плохо начали, сыпались, Черноморец нас догнал, и предпоследний тур борьба за шесть очков, и он говорит вы им попадете, Черноморец поедет играть в финальную часть с Шахтером и Динамо, а вы останетесь в Запорожье. Я вышел два гола забил, сажусь в машину, говорю ему, ну что ты рассказчик, он говорит я специально мотивировал.

Я жил в бандитском районе, в бандитско-промышленном, там 14 заводов металлургических на тот момент, сейчас не знаю, сколько после кризиса осталось рабочих, там делать было нечего, надо было выживать, у меня в этом районе квартира есть, и когда мы с Юлей съехались жить, боялась выйти вечером. Юля я закрывала машину и бежала, и по домофону я домашней Кривцов а я специально вальяжно подходил к домофону, пусть подольше постоит у домофона попсихует

Когда-то входил в топ криминальных районов, на 2 месте после Кривого рога, там действительно было тяжелое время, когда металл начали воровать, и ОПГ группировки, есть свалки, куда сбрасывали металл. Там был кровавый рынок за металл, хорошо, что мы выжили.

– Помните время, когда переехали из Запорожья в Донецк?

– Когда мы с Тарасом переходили мы понимали, что это не как в Металлург Запорожье, проиграли ну ладно, здесь каждую игру нужно выигрывать. Чемпионские амбиции и хорошо выступать с еврокубках, нужно как минимум выйти из группы. На первых сборах попали в тренировочный процесс, первую неделю мы не успевали за мячом.

Это первый год Луиша Каштру, плюс мы не играем в родном городе и летаем на самолетах. Туда и обратно, и за неделю 6 разных перелетов. Если в Донецке после игры, садишься в машину, ты уже через 10 мин дома, здесь после домашней игры, мы садимся в автобус, летим в Киев, и сыграв в 7 часов игру, мы дома к часу ночи, это в первую очередь проблема моральная в первую очередь

Вот видите, с "Аталантой" не сильно помог, а вот с Загребом судья может и не осмелился поставить пенальти, когда Пятову дали локтем. Есть такое, что футбол теряет в динамике, в зрелищности, но с другой стороны справедливости больше добавляет

И Кулибали и Рамос, есть погрешности и ошибки, футбол состоит из ошибок, но за ними и следишь и смотришь, что -то пытаешься взять.

Нам грех жаловаться, у нас хорошие контракты, и есть возможность жить хорошо в столице ,в этом плане, нас ничего не ограничивает, некоторые там остались из-за нехватки средств, нехватки друзей, и все события страшные пережили и в 2014 2015. Печально, что в 21 веке такие события могут произойти , но мы, как футболисты не можем повлиять.

– У футболистов много времени на развлечения?

– Часто читаем в самолете автобусе. Сапиенс поразил, про историю человечества, цивилизации, которые были до нас, а так читаю художественную литературу, подсел Дмитрий Глуховский, он антиутопические романы пишет, я на сборах взял у нашего массажиста книжку, Будущее называется Немногие книги цепляют, чтобы так, как сериал цеплял до 4 утра читал. Сейчас 5 книгу его дочитываю.

Смотрел "Аутсайдеры", фильм основан на реальных событиях Шелби Форда. Очень крутой фильм, кто не успеет в кинотеатр, посмотрите в интернете.

Плюс Мы часто собираемся семьями футбольными. Начинается такой гудеж, постоянное обсуждение интересных тем, делимся новостями. И всегда рады видеться, если есть какой-то повод, и если всем встречаться где-то. То мы все с удовольствием, у них есть форум, и они все практически мамы, можем спросить совета, все хорошо общаемся.

Последний раз мы на 3 дня летали в Милан, мы чисто, чтоб посмотреть достопримечательности, мы так специально с Сережей никуда не ходим. Он покупает, только когда что-то испортится.

Я могу только перед банкетом или праздником могу поехать купить брюки или рубашку. После Запорожья когда переехали в Донецк, там изобилие бутиков. В неделю раза три мы заезжали. Потом более холодно стали относиться, это не главную роль играет в жизни.

Летом мы стараемся взять и родителей, потому что в Запорожье редко, летом стараемся все вместе отдохнуть

На 95 квартале пару раз были, один раз понравилось, 2 раз оч долго было, запись программы, сидели долго, оно и смешно, но долго, морально было тяжело высидеть, и были на Монатике во Дворце Спорта 2 года назад, я первый раз был на таком концерте и у меня первые песен шесть мурашки по коже.

– Сборная сильно изменилась с приходом Шевченко?

– Многих я знал, много было и новичков, как Андрей Николаевич принял сборную. И я понял. Что это будет хорошее поколение по общению между ребятами, никакого разбирательства между игроками на Шахтер, динамо, все сели за один стол, начали с таких мелочей. Как завтрак обед и ужин без телефонов, начали шутить, разговаривать, рассказывать какие-то вещи.

Там есть что вспомнить, нечего рассказать. Футболисты славятся юмором, который ниже пояса, но без этого на сборах, когда на сборах. Когда через 2 недели мозги начинают плавится, без юмора, без подколов скучно.

По эмоциям игра с Португалией, я давно не играл с такой поддержкой, когда трибуны сплотились, так последний раз было на Донбасс арене, результат и гра сплотили людей и вернули на трибуны. На сборную Украины ходят во всех городах. Это забитый стадион. Зная силу Португалии, и насколько игра важна была для нас важна, это игра по эмоциям самая важная.

– Сергей, задумываетесь о том, чем будете заниматься после карьеры?

– Чем старше становлюсь, тем чаще мысли посещают, что дальше, когда футбол закончится, как для игрока, может, я буду связан с футболом, я больше русла придерживаюсь, бизнеса.

Я хочу, чтоб я, как фрилансер, чтоб без меня работало, а я с семьей был. Может быть. Это только пока. Потому что график плотный.

У нас есть по трассе Киев Полтава, Киев Харьков там есть село Вильшанка, там находится эко-комплекс Лубенская Слобода. Мы с Тарасом Степаненко совладельцы, и еще один товарищ с Донецка, так что, кто будет проезжать мимо, заезжайте, мы вас накормим, отдохнете (улыбается) Там отличные номера, мы когда приезжали до открытия гостиницы, там ресторан был, мы были приятно удивлены, во многих гостиницах в Украине и за рубежом таких условий нет, там есть даже выбор подушек, мыгкие, твердые, тем более, когда человек едет издалека.

У меня был опыт с покупкой акций и ростом криптовалюты, Не биткойн, это было еще на начальной стадии. Я ничего не понимал в этом. Мне товарищ рассказал об этом. Там небольшое количество денег, если я не разбираюсь. Я не буду лезть. Он пообещал, на деньги переумножил, потом говорит, давай увеличивать, я говорю, давая не буду лезть и хорошо, что не пошел, потому что эта валюта оказалась пирамидой, те кто успел забрать свое, хорошо, это 2015 год был.

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