Жеребьевка "финала восьми" Лиги чемпионов: все результаты

В пятницу, 10 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка "финала восьми" Лиги чемпионов, в рамках которой стали известны четвертьфинальные и полуфинальные пары турнира.

Все четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

"Реал"/"Манчестер Сити" – "Ювентус"/"Лион"

РБ "Лейпциг" – "Атлетико"

"Барселона"/"Наполи" – "Челси"/"Бавария"

"Аталанта" – ПСЖ

Все полуфинальные пары выглядят следующим образом:

"Реал"/"Манчестер Сити"/"Ювентус"/"Лион" – "Барселона"/"Наполи"/"Челси"/"Бавария"

РБ "Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/ПСЖ

Напомним, что из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение доиграть Лигу чемпионов в сокращенном формате "финала восьми". Четвертьфинальные встречи пройдут в формате одного матча 12-15 августа, полуфиналы – 18 и 19 августа, а финал – 23 августа в Лиссабоне.

В парах "Барселона" – "Наполи" (1:1 после первого матча), "Манчестер Сити" – "Реал" (2:1), "Бавария" – "Челси" (3:0), "Ювентус" – "Лион" (0:1) еще не определился победитель. Ответные матчи состоятся 7-8 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал календарь Лиги чемпионов 2020/21. Стало известно, когда стартует "Шахтер".