Жена спасла жизнь английскому футболисту

Капитана футбольного клуба "Кардифф Сити" Шона Моррисона спасла его супруга, когда он едва не погиб из-за разрыва аппендикса.

28-летний футболист находясь дома, почувствовал себя плохо, но не захотел обращаться к медикам. Однако его жена Стэйси несмотря на протесты мужа, обратилась в клубным врачам, сообщает Express.

Шон вместе со своей женой Стэйси

Как оказалось позже, этим поступком она спасла своего мужа. Моррисон был экстренно доставлен в больницу, где и был обнаружен разрыв аппендикса. Оказалось, что это могло привести к выбросу токсинов в другие части тела и стать смертельным. По словам врачей, если бы футболиста привезли на 45 минут позже, они уже ничем не смогли бы ему помочь.

Футболиста успешно прооперировали и после прохождения шестинедельного курса реабилитации он сможет вернуться на поле.

В нынешнем сезоне Моррисон принял участие в 22 матчах АПЛ и отметился тремя результативными передачами.

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