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18 марта • обновлено в 23:28
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Жена Роналду злостно нарушила карантин и подставила Криштиану

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Супруга звездного нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес столкнулась с критикой после того, как нарушила карантин и отправилась за покупками.

По мнению фанатов, Джорджина подвергает риску здоровье португальского футболиста.

Папарацци Corriere dello Sport сфотографировали девушку, гулявшей по магазинам Мадейры в сопровождении охраны.

Джорджина Родригес

Джорджина Родригес

Corriere dello Sport

Напомним, что Роналду и Джорджина находятся на карантине в Португалии после того, как у двух игроков "Ювентуса" – Даниэле Ругани и Блеза Матюиди – был обнаружен коронавирус.

Ранее Джорджина порадовала своих поклонников новым видео в Instagram. Девушка искупалась в бассейне и похвасталась новым купальником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Криштиану и Родригес по версии СМИ тайком поженились. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел церемонию бракосочетания в Марокко, втайне от объективов камер и представителей общественности.

Причиной такой скрытности стали не лучшие отношения между Джорджиной и мамой Криштиану.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Место
Португалия
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