Жена футболиста сборной Украины отказалась учить дочку украинскому языку
Роксана Малиновская сделала откровенное признание.
Жена футболиста сборной Украины Руслана Малиновского призналась, что украинский язык не будет родным для их совместной дочки.
"Родной язык в нашей семье русский, ведь мы говорим по-русски. Почему ребенок вдруг должен заговорить по-украински? Для Оливии второй родной язык итальянский, ведь она родилась здесь и слышит его каждый день", – написала Роксана в Instagram, отвечая на вопрос подписчика, будет ли родным украинский язык для ребенка, если родители из Украины.
Пост Роксаны про украинский язык Instagram Роксаны Малиновской
Роксана Малиновская с дочкой Оливией Instagram Роксаны Малиновской
Руслан и Роксана Малиновские с дочкой Оливией Instagram Роксаны Малиновской
Роксана Малиновские с дочкой Instagram Роксаны Малиновской
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Роксана произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив фотографии с берега озера Гарда – самого большого озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп.
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