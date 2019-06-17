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"Жека, что ты натворил?" Хачериди рассказал, как показал русским флаг Украины

9.1тЧитать материал на украинском

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о ситуации в матче квалификации Лиги чемпионов со "Спартаком", когда он показал болельщикам из РФ щитки с украинским флагом.

Хачериди прилетел в Москву на игру в составе ПАОКа и был атакован российскими ультрас.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

"Спорт-Экспресс"

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Флаг Украины от Хачериди: Шахов поставил на место московских журналистов

"Я сделал то, что посчитал нужным. Мне начали показывать некрасивые жесты. После матча из сектора фанатов "Спартака" начались крики. Знали, что я из Украины. Я не растерялся и показал щитки с флагом Украины. Я в них всегда играю. Потом мне звонил агент. Говорит: "Жека, что ты натворил? Руководство русское, это неуважение к ним". Я спросил: "А что я такого сделал? Я показал уважение к своей стране. Наоборот корректно ответил". Хотели оштрафовать", – рассказал Хачериди в интервью "Зе Интервьюер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди категорически опроверг возможность перехода в донецкий "Шахтер".

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Тема
Лига чемпионов
Персона
Евгений Хачериди
Теги
ПАОКФК Динамо Киев
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Вот так всегда... "Жека, что ты натворил? Тебе пиздец..."--------"А мне за шо???"
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Помню этот случай. У Путина мощная истерика была в тот раз.
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку ---- https://fuck.it/id01286571
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