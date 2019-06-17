"Жека, что ты натворил?" Хачериди рассказал, как показал русским флаг Украины

Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди рассказал о ситуации в матче квалификации Лиги чемпионов со "Спартаком", когда он показал болельщикам из РФ щитки с украинским флагом.

Хачериди прилетел в Москву на игру в составе ПАОКа и был атакован российскими ультрас.

Евгений Хачериди "Спорт-Экспресс"

"Я сделал то, что посчитал нужным. Мне начали показывать некрасивые жесты. После матча из сектора фанатов "Спартака" начались крики. Знали, что я из Украины. Я не растерялся и показал щитки с флагом Украины. Я в них всегда играю. Потом мне звонил агент. Говорит: "Жека, что ты натворил? Руководство русское, это неуважение к ним". Я спросил: "А что я такого сделал? Я показал уважение к своей стране. Наоборот корректно ответил". Хотели оштрафовать", – рассказал Хачериди в интервью "Зе Интервьюер".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Хачериди категорически опроверг возможность перехода в донецкий "Шахтер".

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