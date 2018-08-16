МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ЭкономикаШоу

Хачериди предложили поблагодарить за истерику у россиян

4.7тЧитать новость на украинском

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов предложил еще раз поблагодарить Евгения Хачериди за его поступок в Москве. После матча Лиги чемпионов футболист сборной Украины показал русским болельщикам свои щитки с украинским флагом.

"А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотически! Так держать, казак!" – написал Жданов у себя в Facebook.

Новости
"Флаг Украины – недопустимо!" Матч Лиги чемпионов разозлил росСМИ

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди, не увидев в действиях футболиста никаких неправомерных действий.

Персоны
Евгений ХачеридиІгор Жданов
Место
Россия
Объект
ПАОК
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
2
Смешно
78
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
За такой подвиг не грех и "героя Украины" вручить !!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Ублюдки Обозные удаляют комментарии, направленные против кацапского скота! А вот комментарий ниже - этой поганой суки с ее спамом - прекрасно себя чувствует на сайте! Дебилы из Обоза - вы превращаетесь в помойку. Я вам это постоянно говорю! Вам не стыдно?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Наши блоги