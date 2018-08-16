Хачериди предложили поблагодарить за истерику у россиян

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов предложил еще раз поблагодарить Евгения Хачериди за его поступок в Москве. После матча Лиги чемпионов футболист сборной Украины показал русским болельщикам свои щитки с украинским флагом.

"А давайте-ка поблагодарим динамовца Евгения Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги чемпионов московский "Спартак", защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотически! Так держать, казак!" – написал Жданов у себя в Facebook.

Отметим, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался разбирать эпизод с участием украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди, не увидев в действиях футболиста никаких неправомерных действий.