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"Зенит" хочет купить футболиста киевского "Динамо"

1.7тЧитать новость на украинском

Петербургский "Зенит" рассматривает возможность подписать центрального защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

В данный момент 28-летний футболист сборной Венгрии связан с украинским клубом контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2019/20.

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что английский клуб готов заплатитьза игрока "Динамо" из сборной Венгрии 3 миллиона фунтов (около 3,4 млн евро).

Напомним, что накануне "Динамо" на сборах за границей забило 9 мячей команде из третьего дивизиона чемпионата Австрии.

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Тема
Трансферы
Персона
Тамаш Кадар
Объект
ФК Зенит
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
он игрок страны Венгрия,а динамо ,это работа и очень плохая. за динамо играют те кто нахер никому не нужен.
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