"Зенит" хочет купить футболиста киевского "Динамо"

Петербургский "Зенит" рассматривает возможность подписать центрального защитника киевского "Динамо" Тамаша Кадара, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

В данный момент 28-летний футболист сборной Венгрии связан с украинским клубом контрактом, рассчитанным до окончания сезона-2019/20.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что английский клуб готов заплатитьза игрока "Динамо" из сборной Венгрии 3 миллиона фунтов (около 3,4 млн евро).

Напомним, что накануне "Динамо" на сборах за границей забило 9 мячей команде из третьего дивизиона чемпионата Австрии.