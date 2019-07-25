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"Зе-команда": СМИ узнали, что ожидает "Динамо" в Суперкубке Украины

2.1т Читать материал на украинском

Футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо", которые прибудут в Одессу на матч Суперкубка Украины с "Шахтером", будут жить в одной гостинице с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что поединок за Суперкубок состоится в воскресенье, 28 июля. Начало — в 21.00. Динамовцы прибудут в Южную Пальмиру за день до игры чартерным рейсом и поселятся в гостинице "Hôtel de Paris" недалеко от Потемкинской лестницы.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

president.gov.ua

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Как сообщает Dynamo.kiev.ua, в эти же дни в Одессе будет находиться Владимир Зеленский, который станет соседом игроков и тренеров "Динамо" по отелю.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" накануне понесло катастрофическую кадровую потерю перед матчем за Суперкубок, потеряв Франа Соля.

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Тема
Суперкубок Украины
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Одесса
Тег
ФК Динамо Киев
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