"Зе-команда": СМИ узнали, что ожидает "Динамо" в Суперкубке Украины

Футболисты и тренерский штаб киевского "Динамо", которые прибудут в Одессу на матч Суперкубка Украины с "Шахтером", будут жить в одной гостинице с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что поединок за Суперкубок состоится в воскресенье, 28 июля. Начало — в 21.00. Динамовцы прибудут в Южную Пальмиру за день до игры чартерным рейсом и поселятся в гостинице "Hôtel de Paris" недалеко от Потемкинской лестницы.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Как сообщает Dynamo.kiev.ua, в эти же дни в Одессе будет находиться Владимир Зеленский, который станет соседом игроков и тренеров "Динамо" по отелю.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" накануне понесло катастрофическую кадровую потерю перед матчем за Суперкубок, потеряв Франа Соля.

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