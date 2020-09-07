"Заря" подписала экс-нападающего сборной Украины

"Заря" объявила о подписании бывшего нападающего сборной Украины Александра Гладкого, последним клубом которого был турецкий "Адана Демирспор".

Как сообщается на официальном сайте команды, футболист подписал годовой контракт с "Зарей" и будет выступать под номером 11. Гладкий пришел в луганский клуб во время паузы в чемпионате и отличился забитым голом в последнем товарищеском матче луганчан.

Напомним, что нападающий является воспитанником харьковского футбола. Наиболее ярко он проявил себя в донецком "Шахтере", забив 63 гола и отдав 31 результативную передачу в 185 матчах. Стоит отметить, что Гладкий выступал и за "Динамо", но в киевской команде ему закрепиться не удалось (11 матчей). На его счету также 11 поединков за сборную Украины и один гол.

Как сообщал OBOZREVATEL, другой экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев перешел в "Колос" из Ковалевки.

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