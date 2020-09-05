Юзик рассказал, за какой клуб болеет Зеленский

Глава попечительского совета "Кривбасса" и народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский болеет за киевское "Динамо".

По словам Юзика, глава государства сильно любит футбол.

"И любит "Кривбасс". Он также болельщик "Динамо". У нас в студии "Квартал 95" вообще делились на группы. Кто-то болел за "Шахтер", другой за "Днепр", многие за "Динамо". Но мы не ссорились", – цитирует Корявченкова "Спорт Арена".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корявченков (Юзик) попал в объективы камер журналистов во время поедания шоколадного батончика Roshen и стал объектом множества шуток интернет-пользователей.

26 августа Зеленский сделал символический первый удар по мячу в первом поединке предварительного раунда Кубка Украины между "Кривбассом" и "Черкащиной".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!