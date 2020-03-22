"Ювентус" сообщил результат теста Роналду на коронавирус

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает A Bola.

Cristiano Ronaldo testou negativo nos testes feitos por possível infeção de Covid-19.https://t.co/FjSdlTSsLv pic.twitter.com/YKptbCsCLN — A Bola (@abolapt) March 22, 2020

По информации издания, все игроки "Ювентуса" были протестированы на COVID-19 и позитивный результат был зафиксирован у троих: защитника Даниеле Ругани, полузащитника Блеза Матюиди и нападающего Пауло Дибалы.

Накануне Роналду снял видео для всех родителей мира о необходимости тщательно следить за чистотой рук у детей в период пандемии коронавируса.

Ранее Криштиану сообщил клубу, что отказывается возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

Напомним, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

21 марта знаменитый украинский волейболист Олег Плотницкий, выступающий за итальянскую "Перуджу", передал обращение местных жителей к нашим согражданам.

В Италии за 21 марта от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

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