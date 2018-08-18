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"Ювентус" на церемонии посвящения поиздевался над Роналду

2.6тЧитать новость на украинском

Футболисты "Ювентуса" заставили новичка команды Криштиану Роналду залезть на стул и спеть им песню. Таким образом капитан сборной Португалии прошел посвящение в игроки клуба.

Напомним, что дебют Роналду за "Ювентус" может состоятся в матче 1-го тура Серии А против "Кьево". Встреча пройдет , 18 августа, в 19.00.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Кьево - Ювентус.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из городков бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл семейный ресторан.

Читайте все новости по теме "Чемпионат Италии" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия
Объект
ФК Ювентус
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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