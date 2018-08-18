"Ювентус" на церемонии посвящения поиздевался над Роналду

Футболисты "Ювентуса" заставили новичка команды Криштиану Роналду залезть на стул и спеть им песню. Таким образом капитан сборной Португалии прошел посвящение в игроки клуба.
Ronaldo's Juventus initiation 😂 (via @miralem_pjanic) pic.twitter.com/HKxGYeVKWU— Bleacher Report (@BleacherReport) 17 августа 2018 г.
Напомним, что дебют Роналду за "Ювентус" может состоятся в матче 1-го тура Серии А против "Кьево". Встреча пройдет , 18 августа, в 19.00.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Кьево - Ювентус.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из городков бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл семейный ресторан.
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