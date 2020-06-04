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4 июня • обновлено в 21:35
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Юран рассказал, как ошарашил Моуриньо

1.4т
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Легендарный нападающий сборной России Сергей Юран вспомнил о своих выступлениях в чемпионате Португалии, где играл в Примейре за "Бенфику" и "Порту".

Сергей Юран

Сергей Юран

"Комфортнее мне было в "Порту", потому что у команд на севере было больше коллективизма внутри. Журналисты до сих пор звонят, особенно накануне дерби. Они вспоминают, когда я в "Порту" на "Эштадиу Да Луш" забил "Бенфике". Тогда Жозе Моуриньо был переводчиком Бобби Робсона. В конце матча я получил красную карточку, и стадион встал и начал аплодировать. И он сказал, что такое нужно заслужить, чтобы бенфикисты встали и аплодировали игроку "Порту", такого не было. Он просто был ошарашен," – цитирует Юрана Sportbox.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юран остался недоволен тем, что в России начали штрафовать за нарушение карантина до официального вступления правил в силу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Жозе Моуриньо
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