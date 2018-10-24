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Ярославский: "Металлист" — моя первая любовь, ею он и останется

Известный бизнесмен Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, экс-президент харьковского ФК "Металлист" на встречах со студенческой молодежью рассказал о положении дел с клубом. Отвечая на вопрос, хочет ли он снова видеть прежний "Металлист", он сказал: "Однозначно да, хочу. Так хотелось бы опять прийти на стадион, увидеть там 40 тысяч зрителей и одну из европейских команд - "Металлист" же провел порядка пятидесяти еврокубковых матчей, когда мы впервые истории клуба прорвались в Лигу Европы". Но при этом призвал реалистично смотреть на вещи: "Сегодня с "Металлистом" есть две проблемы. Первая — не понятно, кому он принадлежит, с кем разговаривать. И вторая — долги "Металлиста", их никто не отменял. На сегодняшний день это сумма порядка 60-70 млн. долларов. Но даже если говорить о них, то не понятно с кем говорить".

Экс-президент ФК "Металлист" также напомнил о роли, которую клуб сыграл в развитии Харькова.

"Металлист" явился тем локомотивом, который вытащил наш Евро-2012, наш город. Скажу вам откровенно: у Харькова не было никаких шансов принять матчи Евро-2012. Потому, что было четыре основных города: Киев, Донецк, Львов и Днепропетровск, и было два резервных города — Одесса и Харьков. Мы фактически забрали участие у Днепропетровска, своим трудом забрали. Мы построили ту инфраструктуру, которой требовали стандарты УЕФА", — рассказал Ярославский студентам.

По поводу ФК "Металлист-1925", выступающего в текущем сезоне в первой лиге украинского чемпионата Александр Ярославский сказал:

"Я всегда уважал и уважаю людей, которые что-то делают. Учредители "Металлист-1925", наверно, видят какую-то перспективу. Поэтому мешать им я не буду. Они сами должны пройти этот путь, сами должны получить результат. Я вижу себя только в "Металлисте". Это была моя первая любовь, пускай он ею и останется".

Как известно, вчера Александр Ярославский с супругой побывал на матче "Шахтер"-"Манчестер сити" еа стадионе "Металлист" в Харькове. Журналисты видели его там с губернатором области Юлией Светличной.

Напомним, что на протяжении 2007-2012 гг., когда президентом ФК "Металлист" был Александр Ярославский, харьковский клуб шесть раз подряд завоевал "бронзу" украинского чемпионата, а также сыграл свои лучшие сезоны в еврокубках. Кроме того, Ярославский вложил в подготовку Харькова к Евро-2012 более $300 млн. Благодаря его инвестициям и личному участию город получил современный международный аэропорт и стадион "Металлист", тренировочную базу, и пятизвездочный отель, где базировалась штаб-квартира УЕФА. В 2012 г. клуб был вынужденно продан Сергею Курченко, но тот покинул страну после смены власти в 2014 году, после чего у "Металлиста" возникли финансовые трудности, команда стала выступать все хуже, а в 2016 году была расформирована, потеряв место в чемпионате страны и профессиональный статус. В конце 2017 года стадион ОСК "Металлист" был конфискован по решению суда и передан в управление местной власти.

Персона
Александр Ярославский
Место
Украина
Объект
ФК Металлист
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Ильенко Александр
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